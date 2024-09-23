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Dünya
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Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Giriş Tarihi:
Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail ile Lübnan arasında tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'dan akşam saatlerinde 80 roket, sabah saatlerinden itibaren bu yana ise toplamda 165 kadar roket atıldığını bildirirken, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğrularken, saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

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#1
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

ÖLÜ SAYISI 274'E YÜKSELDİ - Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu. Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi.

#2
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

165 ROKET ATILDI - İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada, Lübnan'dan akşam saatlerinde 80 roket, sabah saatlerinden itibaren bu yana ise toplamda 165 kadar roket atıldığını bildirdi. Golan Tepeleri'nin kuzeyine doğru 25 kadar roket atıldığı, Hayfa çevresinin ise 15 kadar roketle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen roketlerin çoğunu imha ettiği, bazı roketlerin açık alanlara düştüğü kaydedildi.

#3
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

HİZBULLAH ROKET ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı. İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile, Tabariye Gölü çevresindeki bölgelerde saldırı alarmları çaldı. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi. Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre, Tabariye Gölü çevresindeki sağlık merkezine, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi sevk edildi.

#4
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

HAYFA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ - Sosyal medyada, Safed kentinde İsrail'e ait hava savunma sistemleri füzelerinin ateşlendiği, Tabariye Gölü çevresinde bir otoyol kenarında patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının dün akşam Hayfa kentinden itibaren sınıra kadar yaptığı güvenlik uyarıları geçerliliğini korurken, Hayfa Belediyesi 24 Eylül Salı günü de eğitime ara verileceğini duyurdu

#5
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

LÜBNAN HİZBULLAHI SALDIRILARI ÜSTLENDİ - Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak" söz konusu saldırıların gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı aktarıldı. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

#6
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 100 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

#7
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ HALK BÖLGEYİ TERK EDİYOR - İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

#8
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı. Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.

#9
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

#10
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

#11
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN AÇIKLAMA Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planladığını belirtti. Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

#12
Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'ın güneyinin ikinci bir Gazze'ye dönüşmesi yönündeki endişesini hatırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözüm çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dikkati çeken Mikati, "İsrail'in bu saldırıları, Lübnan'a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi. Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM'ye, BMGK'ya ve aktif devletlere "doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı" yaptıklarını belirterek Lübnan'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

Cashif

O ülke, o şehir, o kişi, o şey... nasıl bir gazetecilik anlayışınız var Akit? Kabak tadınıda bir bırakın artık.
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