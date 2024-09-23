Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail ile Lübnan arasında tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'dan akşam saatlerinde 80 roket, sabah saatlerinden itibaren bu yana ise toplamda 165 kadar roket atıldığını bildirirken, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğrularken, saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.