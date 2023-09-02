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Yaşam
7
Terör bitti mesire alanları dolup taştı

2023-09-02 18:41:32
Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Terörün bitmesinin ardından Uludere'deki mesire alanı yoğun ilgi görüyor.

#1
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte mesire alanı gece gündüz vatandaşların huzur içinde piknik yaptığı yer haline geldi. Bir zamanlar HDP'li belediyelerin festival gerekçesiyle topladığı gençleri terörün pençesine attığı bölge, huzur ile birlikte vatandaşlara hizmet veren mesire alanına dönüştürüldü.

#2
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Avaspi yaylası olarak da bilinen Beyazsu yaylası yıllar önce HDP belediyeleri tarafından sözde festivallerin yapıldığı yer olarak kullanılıyor ve her yıl bu bölgeden festivale katılan gençler terör örgütlerinin pençesine atılarak dağa götürülüyordu. Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber AK Partinin eline geçen Uludere Belediyesi anlamlı hizmetlerden birine imza attı.

#3
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Belediye Başkanı Sait Ürek ilçeye 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve Uludereliler başta olmak üzere Beytüşşebaplıların da yoğun kullandığı yaylada dev mesire alanı inşa edip halkın hizmetine açtı. Yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan yaylada piknik yapan vatandaşlar gece geç saatlere kadar manzarasıyla baş döndüren yaylada kalıyor.

#4
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

AK Parti Konya Milletvekili aynı zamanda Şırnak il koordinatörü olan Mustafa Hakan Özer, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve belediye başkanlarıyla beraber mesire alanında incelemelerde bulundu. Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Gerçekten güzel bir ortamdayız. Şırnak'ta iki gündür ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Tabi gittiğimiz her yerde AK Parti hizmetlerini görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölgede dağların ortasında bir yaşam alanı oluşturulmuş.

#5
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Uludere'de yıllardır yapılamayan AK Partili Belediye Başkanı Sait Ürek tarafından yapılmış. İnsanlarımıza iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz. Bu coğrafyanın kalkınması için daha çok çalışacağız'' dedi.

#6
Foto - Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, daha önce teröristlerin kamp alanının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Ürek, "Daha önce burası terörün kamp alanıydı. Şimdi belediyemiz bünyesinde güzel bir mesire alanı inşa ettik. Şimdi burada gece gündüz vatandaşlarımız piknik yapıyor çok şükür burada modern bir yer oluşturduk. Bölgemizde huzur var artık, Kel Mehmet dağlarının hemen dibinde kurulu bu güzel yerde artık huzur var'' diye konuştu.

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