Terör bitti mesire alanları dolup taştı

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, daha önce teröristlerin kamp alanının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Ürek, "Daha önce burası terörün kamp alanıydı. Şimdi belediyemiz bünyesinde güzel bir mesire alanı inşa ettik. Şimdi burada gece gündüz vatandaşlarımız piknik yapıyor çok şükür burada modern bir yer oluşturduk. Bölgemizde huzur var artık, Kel Mehmet dağlarının hemen dibinde kurulu bu güzel yerde artık huzur var'' diye konuştu.