Tepeli pelikanlardan görsel şölen

Uluabat ve Manyas Kuş Gölünde her sene suların çekilmesinin onlar için büyük risk oluşturduğunu ifade eden Tüydeş, "Sulak alanlar sığ olduğundan bu mevsimsel olaylardan çok hızlı etkileniyor. Sonuçlarından birisi bu dünyalar güzeli kuşların bölgemizden gittikçe uzaklaşmalarına sebep olacak. Sulak alanlar, sığ sular, bataklıklar, taşkın alanları, dere ve göl yatakları. Bize bu yerleri yıllarca sinek yapar, pis kokar hastalık yuvası diye anlattılar, kötülediler. Halbuki doğanın en güzel, en özel en renkli ve en ihtiyaç duyduğu alanlardır bu yerler. Bu sebeple, sulak alanlarımızı korumamız gerekmektedir" diye konuştu.