Petrol beklerken Diyarbakır'da başka rezervin peşine düşüldü: Yerin metrelerce altına inilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük petrol rezervi olduğu tahmin edilen Diyarbakır'da başka bir rezerv için harekete geçildi. Kentte peş peşe kuyular açılacak.

Yel Organizasyon şirketi tarafından, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Türkdarlı Mahallesi yakınlarındaki 2025210001 numaralı arama ruhsatlı sahada jeotermal kaynak ve mineralli su arama amaçlı sondaj çalışması planlanıyor.

Proje kapsamında 121,10 hektarlık arama ruhsatlı sahada, her bir sondaj lokasyonu 2000 m2 olacak şekilde 3 adet arama amaçlı sondaj çalışmaları yapılacak. Sondaj çalışma faaliyetleri her lokasyonda eş zamanlı yapılmayacak. Jeotermal kaynak arama çalışmaları için proje alanında yüzeyden yeraltına doğru sondaj makinesi ile 900 ± 50 m derinliğinde kadar arama yapılacak.

Tespit ve arama amaçlı açılacak kuyular, arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında elde edilen sondaj verileri ile jeotermal kaynağın özellik ve rezervine ilişkin durum tespiti yapılacak.

Elde edilen kaynak veriler esas alınarak ileriki dönemlerde jeotermal kaynağın kullanılması için ruhsat sahası içerisinde sondaj kuyularının açılması planlanıyor. 

Yorumlar

Mesut Sarp

Ne o akit petrol fışkırtma dan vaz geçmiş görünüyorsun
