2022-06-28 13:33:49 Temmuz zammı sonrası asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. Peki Temmuz zammı sonrası asgari ücret ne kadar olacak? Ara zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam ne kadar olacak?