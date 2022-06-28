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Ekonomi
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Temmuz zammı sonrası asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

2022-06-28 13:33:49
Temmuz zammı sonrası asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. Peki Temmuz zammı sonrası asgari ücret ne kadar olacak? Ara zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam ne kadar olacak?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına talimat verdiğini söyledi. Buna göre bakanlıkta yapılacak ara zam çalışmaları hafta sonuna kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı NATO toplantısı dönüşü açıklayacak. işverene yük getirmeyecek bir formül öne çıkıyor. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına talimat verdiğini söyledi. Buna göre bakanlıkta yapılacak ara zam çalışmaları hafta sonuna kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı NATO toplantısı dönüşü açıklayacak. işverene yük getirmeyecek bir formül öne çıkıyor. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

#2
Foto - Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi: “Ocak ayında asagari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi: “Ocak ayında asagari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

#3
Foto - Sabah'ın haberine göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

Sabah'ın haberine göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

#4
Foto - Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

#5
Foto - YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

#6
Foto - Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak.

#7
Foto - Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

#8
Foto - PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI: ASGARİ ÜCRET 5.004,00, SGK PRİMİ % 14 700,56, İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04, KESİNTİLER TOPLAMI 750,60, NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40,

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI: ASGARİ ÜCRET 5.004,00, SGK PRİMİ % 14 700,56, İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04, KESİNTİLER TOPLAMI 750,60, NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40,

#9
Foto - İŞVERENE MALİYET Brüt asgari ücret: 5004,00, SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62, İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08, İşverene toplam maliyet: 5.879,70, KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62,

İŞVERENE MALİYET Brüt asgari ücret: 5004,00, SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62, İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08, İşverene toplam maliyet: 5.879,70, KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62,

#10
Foto - ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY) Brüt asgari ücret: 6.310,04, SGK primi % 14: 883,41, İşsizlik sig. primi % 1: 63,10, Kesintiler toplamı: 946,51, Net asgari ücret: 5.363,53,

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY) Brüt asgari ücret: 6.310,04, SGK primi % 14: 883,41, İşsizlik sig. primi % 1: 63,10, Kesintiler toplamı: 946,51, Net asgari ücret: 5.363,53,

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