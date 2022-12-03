Temizlikçi olarak girdiği işin patronu oldu! Şimdi paraya para demiyor

"İdealleri olan, hedefi olan bir kişiyim. Pes etmeyi asla sevmiyorum" diyen Aysun Macit, "Daha çok milletime, devletime faydalı olabilirim diye hedefi daha çok ileriye sürükleyerek, paylaşarak neler yapabiliriz bunun arayışları içerisindeyim. Kadınlarımıza sadece şunu söylemek istiyorum: Eğer ki bir şeyi yapmak istiyorlarsa cesaretlerini toparlayıp kesinlikle arkalarına bakmasınlar. Gerçekten burada bu kadar kişiye istihdam sağlamak, ayakta kalmak çok ayrı onur verici bir şey. Eğer ki bildikleri işse asla korkmasınlar" şeklinde hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.