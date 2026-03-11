  • İSTANBUL
1 ayda ligin yıldızı yaparım diyorum ve... Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
Emrah Savcı

1 ayda ligin yıldızı yaparım diyorum ve... Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

#1


Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcu Cengiz Ünder'i yeni sezon planları arasında düşünmediği öne sürüldü.

#2


Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'in sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda farklı alternatiflere yönelmek istediği ifade edildi.

#3


Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise sezon bitiminde netlik kazanacak.

#4


2025-2026 sezonu başında Beşiktaş teknik direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder için "1 ayda ligin yıldızı yaparım" sözünü hayata geçirmeye çalıştı. Ancak performansından memnun kalmadığı Cengiz'i, Mart 2026 itibarıyla yeni sezon planlarında düşünmeyerek geri gönderme kararı aldığı çok ama çok konuşulacak...

