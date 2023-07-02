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Yaşam
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TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

2023-07-02 20:34:26
TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yol kenarındaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.

#1
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Olay, TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Yeşillik alandaki yoldan giden bir kişi gelen kötü koku üzerine polise ihbarda bulundu.

#3
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

#4
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde polis çürümüş cesetle karşılaştı.

#5
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelmede cesedin vücut bütünlüğünü kaybettiği anlaşıldı.

#6
Foto - TEM Otoyolu'nda korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu

Polis ekipleri cesedinin kesin ölüm sebebin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.

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