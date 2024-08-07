  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
TEM Otoyolu'nda feci kaza

2024-08-07 09:30:00
TEM Otoyolu'nda feci kaza

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti.

#1
Foto - TEM Otoyolu'nda feci kaza

Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - TEM Otoyolu'nda feci kaza

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor
Dünya

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor

İsrail basının "Hizbullah son 1 saatte Golan ve Celiliye'ye doğru 40'a yakın füze ateşledi." şeklindeki haberi ajanslar 'son dakika' koduyla..
Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar
Ekonomi

Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar

Akit TV’ye özel açıklamalarda bulunan Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk dikkat çeken ifadeler kullandı.
ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular
Teknoloji

ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular

ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Deniz platformlarına faydalı yükler içeren imzanın boyutu ise 34,3 Mil..
Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu
Gündem

Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırdığı 'Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Üste, Rusya'nın yanı sır..
ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor
Ekonomi

ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 17,8 trilyon dolara çıktı.
İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!
Gündem

İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!

İsrail'e ait askeri üsleri İHA'larla vurarak siyonistlere korku salan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, "İsrail tehlikesiyle başımızı kum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23