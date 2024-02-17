  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yaptın Emre sen böyle? Bütün Fenerbahçeliler bunu konuşuyor! Sinirlerine hakim olamadı!

Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Ali Koç fark etmeden itiraf etti! Fazla gol yediğinizde can alıyor: İşte bu haber gündemi altüst eder!

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

İşte 2024 model modifiye Kartal!

Evde Bakım Yardımı ödemeleri zamlı şekilde yatırıldı

Eyüpspor'dan Mbappe sürprizi!

Şifa kaynağı diye biliyorduk ama siyanür doluymuş! Fazla yediğinizde can alıyor, her evde bulunuyor
Teknoloji-Bilişim
19
Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

2024-02-17 11:25:07
Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Günümüzde en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.

#1
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Son yıllarda, akıllı telefon teknolojileri ilerlemiş olsa da telefonların hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönler de var. Özellikle, cep telefonlarının yaydığı radyasyon miktarını belirlemek için kullanılan Specific Absorption Rate (SAR) terimi oldukça önemli. SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçen değere deniyor. Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

#2
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

En çok radyasyon yayan telefonlara geçmeden önce, SAR değeri hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. SAR değeri kaç olmalı SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

#3
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır. Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor. Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor. SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yapılan testlerde en yüksek SAR değerine sahip telefonlar belli oldu. Edinilen bilgiye göre test, maksimum güç seviyesinde önceden ayarlanmış radyo vericileri ile gerçekleştiriliyor ve SAR değerleri gerçek zamanlı olarak kaydediliyor.

#4
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

En çok radyasyon yayan 10 akıllı telefon şu şekilde:

#5
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

1. Motorola Edge 30 Pro - 2.25W/kg

#6
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

2. Xiaomi 13 Pro - 2.05W/kg

#7
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

3. OnePlus 11 Pro - 1.97 W/kg

#8
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

4. iQOO 11 Pro - 1.95W/kg

#9
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ - 1.94 W/kg

#10
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

6. Vivo X90 Pro+ - 1.92W/kg

#11
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

7. Meizu 20 Pro - 1.91 W/kg

#12
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

8. Redmi K60 Pro - 1.89 W/kg

#13
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

9. OPPO Find X5 Pro - 1.87 W/kg

#14
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

10. Motorola Edge 30 - 1.84 W/kg

#15
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var. Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır. Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu oluşturma olasılığı bir hayli yüksek. Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz. Ufak bir internet araştırmasıyla, bütün telefonların SAR değerlerini öğrenebilirsiniz.

#16
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok kişi yatağa giderken telefonlarını yanlarından ayırmıyor. Ancak yapılan araştırmalar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerinde ciddi zararları olduğunu ortaya koyuyor. Telefonların yaydığı elektromanyetik radyasyon, uzun süre maruz kalındığında sağlık sorunlarına yol açabilir.

#17
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Uyurken yakınınızda bulunan telefonunuz, bu radyasyona maruz kalmanıza ve potansiyel sağlık risklerine daha fazla açık olmanıza neden olabilir. Uzmanlar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

#18
Foto - Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

Yatmadan önce telefon kullanımını sınırlayın ve uykudan en az 30 dakika önce telefonunuzu bırakın. Telefonunuzu yatak odasından uzak tutun ve yatak odasını sadece dinlenme ve uyku için kullanın. Uyku öncesi rahatlatıcı aktiviteler yapın, örneğin kitap okuyun veya meditasyon yapın. Eğer alarm olarak telefonunuzu kullanıyorsanız, mümkünse gece modunu kullanın veya telefonunuzu uçuş moduna alın.

Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!
Otomotiv

Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!

Ünlü otomotiv devi Mitsubishi ASX’in fiyatı belli oldu: Mitsubishi ASX markasının bahar kampanyası dikkat çekti! Müşteriler artık kompakt SU..
Özgür Özel elleri kolları karıştırdı! Kendi adayını tanıyamayan lider
Siyaset

Özgür Özel elleri kolları karıştırdı! Kendi adayını tanıyamayan lider

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olduğunu karıştırarak Cemil Tugay'ı tanıtırken başka ..
Yerli üretim Mipo telefonlar bu sefer satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri!
Teknoloji

Yerli üretim Mipo telefonlar bu sefer satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri!

Yerli akıllı telefon üreticisi Mipo, Türkiye pazarında yeni bir döneme giriyor. Orta ve üst segmentte ön plana çıkan modeller sunuyor...
17 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Şubat 2024) sunuyoruz...

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
Gündem

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Yerel seçimlere geri sayım sürerken son anket çalışmaları ne söylüyor? İstanbul'un sorunlarını çözecek aday kim? AK Parti yerel seçimlere na..
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti! İşte yeni hali...
Gündem

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti! İşte yeni hali...

Milli Savunma Bakanlığı’nın 15 Şubat 2024 tarihli kararıyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu yeniden tasarlandı. Değiştirilen forsun yeni ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23