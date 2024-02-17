Telefon alırken SAR değerine dikkat! İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar! Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı?

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var. Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır. Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu oluşturma olasılığı bir hayli yüksek. Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz. Ufak bir internet araştırmasıyla, bütün telefonların SAR değerlerini öğrenebilirsiniz.