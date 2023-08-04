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Yaşam
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Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

2023-08-04 18:46:21
Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Van'da Osman Eşme isimli vatandaş, 3 oğluyla birlikte baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışıyor.

#1
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde yaşayan Osman Eşme, 20 yıl önce başladığı baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışıyor. Üç oğluyla birlikte her gün onlarca çanak, çömlek ve testi yapan Eşme, teknolojiye direniyor.

#2
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Eskiden mahallelerinde 30 çömlek ustasının olduğunu aktaran Eşme, "Mahallemiz eskiden sanayi sitesi gibiydi. 30’a yakın çömlek atölyesi ve ustası ile 8-10 arası çömlek pişirme fırını vardı. Üretimden dolayı buraya zaten Bardakçı ismini koymuşlar. Ancak 1976 yılında plastik sanayinin çıkmasıyla birlikte bu meslek yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. 2004 yılında mesleğin artık kaybolduğunu görünce tekrar canlandırdım” dedi.

#3
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Mesleğin kaybolmaması adına üç oğlunu yetiştirdiğini belirten Eşme, “Bu sanatın kaybolmasını istemiyorum. Bu nedenle baba mesleğini üç oğlumla birlikte sürdürüyorum. Mesleğin yeniden canlandırılması için kısıtlı imkanlara rağmen elimden gelen çalışmayı yapacağım" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Mesleğe 2003'te başladığını ve o günden bu güne on binlerce ürün hazırladığını belirten Eşme, “Günümüzde çömlekçilikle kimse uğraşmıyor. Ben de kendi imkanlarımla mesleği bugüne kadar getirdim. Kullandığım çarklar, Urartulardan kalma sistemdir. Ürünlerimde de genellikle Urartu motiflerini kullanıyorum. Özellikle Van’a has peynir küplerinin yanı sıra turşu ve kavurma küpleri, testi, sürahi ve seramiğe has her türlü hediyelik eşyaları yapıyorum" diye konuştu.

#5
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Eşme, her gün ürettiği onlarca çömleği Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiğini vurgulayarak, “Hammaddesi mahallemizde çıkan çömlekleri genellikle Van’da satıyorum. Ancak Türkiye’nin hemen hemen her tarafına gönderdim. Bunun yanı sıra Amerika, Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye’den de alanlar oldu. Ben tüm zorluklara rağmen bu mesleği elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım” dedi.

#6
Foto - Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

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