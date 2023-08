Teknolojiye karşı böyle direniyorlar

Mesleğe 2003'te başladığını ve o günden bu güne on binlerce ürün hazırladığını belirten Eşme, “Günümüzde çömlekçilikle kimse uğraşmıyor. Ben de kendi imkanlarımla mesleği bugüne kadar getirdim. Kullandığım çarklar, Urartulardan kalma sistemdir. Ürünlerimde de genellikle Urartu motiflerini kullanıyorum. Özellikle Van’a has peynir küplerinin yanı sıra turşu ve kavurma küpleri, testi, sürahi ve seramiğe has her türlü hediyelik eşyaları yapıyorum" diye konuştu.