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Hayat-Aktüel
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Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

2023-04-15 12:35:42
Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Tekirdağ'da balıkçılar, av sezonunun bugün bitmesi nedeniyle teknelerini liman ve barınaklara çekti.

#1
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyebilmek için tekne ve ağ tamirine başladı. Bugünden itibaren balıkçılar, günlük mesailerine ağlarını onararak devam edecek.

#2
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, balıkçıların av mesaisinin bittiğini, ağ mesaisinin başladığını söyledi.

#3
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Sezonun balıkçılar için verimli başladığını anımsatan Pehlivanoğlu, "Geçen yıl eylülde sezon palamut bereketiyle başladı. Balıkçıların çoğu faaliyetlerini sezon başında Karadeniz'de sürdürdü. Karadeniz'de bol miktarda palamut olunca Tekirdağlı balıkçılar orada avcılık yaptı. Vatandaşlarımız da o sürede uygun fiyata balık yedi." dedi.

#4
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Pehlivanoğlu, balıkçıların yeni sezon için şimdiden hazırlıklara başlayarak, tekrar umutla denize açılacakları günü bekleyeceğini aktardı.

#5
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Gelecek sezon için lüferin bol olmasının beklendiğini belirten Pehlivanoğlu, "Tecrübeli balıkçılarımız bu yıl eylülün lüfer ayı olacağını söylüyor. Av yasağı büyük gırgır tekneleri için başladı. 12 metrenin altındaki tekneler avcılığa devam edecek. Bu arkadaşlarımız da istavrit, menekşe, tekir ve sardalya tutarak faaliyetlerine devam edecek. Gırgır tekneleri de bakımlarını sürdürerek eylülü bekleyecek." diye konuştu.

#6
Foto - Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Balıkçı İdris Şeremet de yeni sezonda yeni umutlar için şimdiden ağ ve tekne bakımlarını yapmaya başladıklarını ifade etti.

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