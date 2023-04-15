Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

Gelecek sezon için lüferin bol olmasının beklendiğini belirten Pehlivanoğlu, "Tecrübeli balıkçılarımız bu yıl eylülün lüfer ayı olacağını söylüyor. Av yasağı büyük gırgır tekneleri için başladı. 12 metrenin altındaki tekneler avcılığa devam edecek. Bu arkadaşlarımız da istavrit, menekşe, tekir ve sardalya tutarak faaliyetlerine devam edecek. Gırgır tekneleri de bakımlarını sürdürerek eylülü bekleyecek." diye konuştu.