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Hayat-Aktüel
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Tekirdağ'da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı

2022-06-10 19:59:12
Tekirdağ'da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Olay, saat 15.45 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli kavşağı yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - İddiaya göre; Erdin B. idaresindeki 59 ABD 758 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 AAC 622 plakalı otomobil kaza yaptı.

İddiaya göre; Erdin B. idaresindeki 59 ABD 758 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 AAC 622 plakalı otomobil kaza yaptı.

#3
Foto - 59 AAC 622 plakalı otomobil içerisindeki sürücü ve kimliği belirlenemeyen bir yolcu daha ağır yaralandı.

59 AAC 622 plakalı otomobil içerisindeki sürücü ve kimliği belirlenemeyen bir yolcu daha ağır yaralandı.

#4
Foto - Kazada 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Emniyet Trafik ekipleri yoldaki trafik güvenliğini sağlarken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

Kazada 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Emniyet Trafik ekipleri yoldaki trafik güvenliğini sağlarken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

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