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Tekirdağ'a giriş çıkışlar neden yasaklandı?

2020-06-13 19:40:18
Tekirdağ'a giriş çıkışlar neden yasaklandı?

Tekirdağ giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ'a giriş çıkışlar neden yasaklandı? soruları merak ediliyor. Tekirdağ Valiliği son dakika açıklamaları ile giriş çıkış yapmayı düşünen vatandaşlar aramalarda bulunuyor. Peki, Tekirdağ'da giriş çıkış yasak mı? Sebebi ne?

#1
Foto - Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

#2
Foto - İl İdare Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.

İl İdare Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.

#3
Foto - Fiziksel temas ve solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada,

Fiziksel temas ve solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.

#5
Foto - Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin "C" bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin SINIRLANDIRILMASINA, İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ İlimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince YASAKLANMASINA, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; İlimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine, Yukarıda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılmasına, İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."

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