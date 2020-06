Tekirdağ'a giriş çıkışlar neden yasaklandı?

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin "C" bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin SINIRLANDIRILMASINA, İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ İlimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince YASAKLANMASINA, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; İlimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine, Yukarıda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılmasına, İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."