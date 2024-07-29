2024-07-29 09:55:26 Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi
Bursa'da bir nakliye firmasının yaptığı taşımacılık yürekleri ağızlara getirdi.
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Bursa'da bir nakliye firmasının yaptığı taşımacılık yürekleri ağızlara getirdi.
Bursa'da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü. Düzensiz ve aşırı yüklediği eşyalar ile şehir içinde trafiğe çıkan sürücü kimseyi düşünmeden kilometrelerce seyir etti.
O anlar kameraya yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer istikametine seyir halindeki nakliye firmasına ait kamyon, ev eşyası dolu yükle kilometrelerce ilerledi. Eşyaların düzensiz yüklediği araç şehir içinde trafiğe çıkıp kilometrelerce seyir etti. Sürücünün vurdum duymaz halleri trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, araç bir süre sonra ara sokaklara girdi.
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