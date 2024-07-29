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Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

2024-07-29 09:55:26
Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Bursa'da bir nakliye firmasının yaptığı taşımacılık yürekleri ağızlara getirdi.

#1
Foto - Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Bursa'da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü. Düzensiz ve aşırı yüklediği eşyalar ile şehir içinde trafiğe çıkan sürücü kimseyi düşünmeden kilometrelerce seyir etti.

#2
Foto - Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

O anlar kameraya yansıdı.

#3
Foto - Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer istikametine seyir halindeki nakliye firmasına ait kamyon, ev eşyası dolu yükle kilometrelerce ilerledi. Eşyaların düzensiz yüklediği araç şehir içinde trafiğe çıkıp kilometrelerce seyir etti. Sürücünün vurdum duymaz halleri trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, araç bir süre sonra ara sokaklara girdi.

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