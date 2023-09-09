Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

Kaza, Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oyun oynamak için çatıya çıkan gençlerden Fatih Y. (15) ve Emir K. (19) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Yere sert şekilde çakılan iki arkadaşı gören diğer mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki arkadaşın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.