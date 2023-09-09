  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'luk transfer harekatı

Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

Akaryakıta herkesi üzecek zam iddiası! O tarihe kadar depoları doldurmayan çok pişman olur

Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...Takım içi dengelere dikkat!

Darısı diğer yerlerin başına! Sahildeki alkol rezaletine son

Fenerbahçe için resmen fırsat transferi! Suudi Arabistan'dan gelecek, Joshua King gidecek

Suudi Arabistan Türkiye'nin yeni gücü Ghost'u satın alma kararı aldı! Özellikleri Arapları hayrete düşürdü

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın gözdesine kancayı taktı

Türk kahvesinin gerçek hikayesi duyanları şaşırtıyor! İşte o hikaye
Yaşam
3
Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

2023-09-09 18:32:01
Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

Denizli'de iki gencin bir binanın çatısındaki oyunu tehlikeli sonuçlandı.

#1
Foto - Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde 2 katlı evin çatısında oynayan iki genç, dengelerini kaybedip aşağıya düşerek yaralandı.

#2
Foto - Tehlikeli oyun acil serviste sonlandı

Kaza, Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oyun oynamak için çatıya çıkan gençlerden Fatih Y. (15) ve Emir K. (19) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Yere sert şekilde çakılan iki arkadaşı gören diğer mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki arkadaşın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Birçok ilde akaryakıt istasyonları vardı! Ünlü akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi
Ekonomi

Birçok ilde akaryakıt istasyonları vardı! Ünlü akaryakıt şirketinin lisansı iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Algaz Akaryakıt Ltd. Şti.’nin LPG Dağıtıcı lisansını sona erdirdi.
Siyaset

"Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı" Kulisler hareketlendi! Açıklama geldi

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı..
Böyle doktor olmaz olsun! Hakikaten büyük rezalet! Yaptığı şey
Gündem

Böyle doktor olmaz olsun! Hakikaten büyük rezalet! Yaptığı şey "yok artık" dedirtti

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine epilepsi atağı nedeniyle gelen bir kadına, acilde görevli doktor iddiaya göre “işim var” diyerek hast..
Evden ayrılan eşi karşı apartmana taşındı! Hayatı altüst oldu
Aktüel

Evden ayrılan eşi karşı apartmana taşındı! Hayatı altüst oldu

Antalya'da yaşayan Hasan Çalık ve Rus vatandaşı eşi eşi Julija Çalık ayrılık kararı aldıktan sonra aynı site içinde farklı apartmanlarda otu..
Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör
Dünya

Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Türkiye'de LGBTİ savunuculuğu tam gaz devam ederken, ABD'de sapkınlara tokat gibi bir müdahale geldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı ile ilgili yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Kapak öyle değil, böyle olur
Medya

Kadın Milli Voleybol Takımı ile ilgili yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Kapak öyle değil, böyle olur

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı da olan Hasan Cemal’in Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23