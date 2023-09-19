2023-09-19 18:56:19 TCG Sancaktar Libya için yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce Libya’ya yardım götüren TCG Sancaktar gemisinin tekrar yola çıktığını duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce Libya’ya yardım götüren TCG Sancaktar gemisinin tekrar yola çıktığını duyurdu.
MSB sosyal medya hesaplarından, İzmir’den aldığı yeni yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere yeniden yola çıkan TCG Sancaktar gemisini paylaştı.
Paylaşımda yer alan görüntüler...
Paylaşımda yer alan görüntüler...
Paylaşımda yer alan görüntüler...
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