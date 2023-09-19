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TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

2023-09-19 18:56:19
TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce Libya’ya yardım götüren TCG Sancaktar gemisinin tekrar yola çıktığını duyurdu.

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Foto - TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

MSB sosyal medya hesaplarından, İzmir’den aldığı yeni yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere yeniden yola çıkan TCG Sancaktar gemisini paylaştı.

#2
Foto - TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

Paylaşımda yer alan görüntüler...

#3
Foto - TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

Paylaşımda yer alan görüntüler...

#4
Foto - TCG Sancaktar Libya için yola çıktı

Paylaşımda yer alan görüntüler...

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