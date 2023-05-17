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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

2023-05-17 13:38:04
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

#1
Foto - TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

#2
Foto - TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

"İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi.

#3
Foto - TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

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