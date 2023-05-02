TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli uçakların, otomobilin, SİHA'ların da gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, "TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçiyor, bizler de buna şahitlik ediyoruz. Eski bir deniz kuvvetleri personeli olarak çok heyecanlandım. O dönemlerde Türkiye'nin en büyükleri denilen gemilerinde çalıştım ama bugün TCG Anadolu gemisini gördüğümde bir başka heyecanlandım. Allah milletimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.