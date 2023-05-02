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Hayat-Aktüel
15
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2023-05-02 19:59:03
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

#1
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İstanbul Tuzla'daki yakıt ikmali sonrası Marmara Denizi'ne açılan ve Gelibolu yönünden Boğaz'a giren milli gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip Çanakkale'ye doğru seyrini sürdürdü.

#2
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev gemiyi, Lapseki ilçesi sahilinde vatandaşlar sahilden izledi.

#3
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere, TCG Anadolu'nun geçişini gururla izlediklerini söyledi.

#4
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli uçakların, otomobilin, SİHA'ların da gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, "TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçiyor, bizler de buna şahitlik ediyoruz. Eski bir deniz kuvvetleri personeli olarak çok heyecanlandım. O dönemlerde Türkiye'nin en büyükleri denilen gemilerinde çalıştım ama bugün TCG Anadolu gemisini gördüğümde bir başka heyecanlandım. Allah milletimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.

#5
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Köprü geçişinden yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaşan TCG Anadolu'yu sahildeki vatandaşlar selamladı.

#6
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Milli gemi, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı selamlayıp Hisarlık Tepe'de bulunan 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'ne doğru yol aldı. Seddülbahir sahilinden Boğaz çıkışına ilerleyen TCG Anadolu, İzmir'e seyrini sürdürdü.

#7
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TCG ANADOLU Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

#8
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

#9
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

#10
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

#11
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

#12
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

#13
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

#14
Foto - TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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