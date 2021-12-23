2021-12-23 10:05:37 TBMM'de kabul edildi... Öğrencilerin maaşını devlet ödeyecek!
Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan mesleki eğitim merkezleri ile ilgili önemli iki karar alındı. Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede gerçek ortamda mesleki eğitim aldıkları bir eğitim gören mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88. Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler, lise diploması almaya da hak kazanıyor. Bakanlık, merkezleri yaygınlaştırmak ve işvereni sisteme dahil olmaya teşvik etmeye için çalışmalarını sürdürüyordu.