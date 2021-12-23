TBMM'de kabul edildi... Öğrencilerin maaşını devlet ödeyecek!

ELEMAN YOK ŞİKAYETİ TARİH OLACAK- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, düzenleme için şu değerlendirmeleri yaptı: “TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezleri hem gençlerimizin mesleki eğitime yönelimleri açısından hem de işveren açısından çok daha cazip hale gelecek. İş dünyasından duymaya alışık olduğumuz ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ şikâyeti artık tarih olacak.” Bakan Mahmut Özer, işverenin öğrenciyi mezun olduğu zaman da istihdam etmek isteyeceğini aktararak, “Mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Şu anda yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı bir eğitim türü mesleki eğitim merkezleri” dedi. Özer, burada en büyük avantajın ortaokul mezunu herkesin mesleki eğitim merkezinde eğitim alabileceği olduğunu ve dolayısıyla bir yaş sınırlamasının bulunmadığını, ve herkesin başvurabileceğini söyledi.