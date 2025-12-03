AA Giriş Tarihi: Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor
Komşu ülkeler İran ve Irak'a sınırı olan Hakkari'de, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Bu kapsamda Derecik'e bağlı Anadağ Köyü Duya mezrasında, geçen yıl İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından 2 bin 152 metrelik güvenlik duvarı örüldü. "Sınır ileri karakolu" ve gözetleme kulelerinin de inşa edildiği bölgede 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzerine panoramik ve gece görüş özellikli kameralar yerleştirildi, jiletli tel çekildi.