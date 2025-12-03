Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

Hudut emniyetini sağlamak maksadıyla doğal engellere dayanan yapay engeller ile tahkimatların, emniyet sisteminin birinci kademesini oluşturduğunu ifade eden Tabur Komutanı, şöyle konuştu:"Bu kapsamda sınır hattımızda yapımı tamamlanan 7 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğindeki hendekler hem caydırıcılık sağlamakta hem de birliklerimizin hudut olaylarına müdahalesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Hacıbey Çayı'nın geçtiği bölge, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince Birinci Derece Askeri Yasak Bölge Statüsündedir. Mezkur kanunda atıfta bulunulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca su kaynaklarından yararlanmak isteyenlerin mülki idare amirine müracaat etmeleri, ilgili komutanlığın ise geçiş noktalarını tespit etmesi hükme bağlanmıştır.