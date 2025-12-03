  • İSTANBUL
Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

AA Giriş Tarihi:
Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

Komşu ülkeler İran ve Irak'a sınırı olan Hakkari'de, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Bu kapsamda Derecik'e bağlı Anadağ Köyü Duya mezrasında, geçen yıl İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından 2 bin 152 metrelik güvenlik duvarı örüldü. "Sınır ileri karakolu" ve gözetleme kulelerinin de inşa edildiği bölgede 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzerine panoramik ve gece görüş özellikli kameralar yerleştirildi, jiletli tel çekildi.

#1
Foto - Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

Farklı noktalarına 7 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğinde yaklaşık 10 kilometre hendek kazılan bölgede görevli askerler, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sınırı kontrol altında tutuyor. Her türlü yasa dışı olaya müdahale etmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan güvenlik güçleri, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolün sağlanması için görevini sürdürüyor. Sınıra yapılan duvar ve gece görüş özellikli kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini saptayabilen akustik sistemler, aydınlatma sistemi, gece görüşlü dürbünler, insansız hava araçlarıyla sınır güvenliğini sağlayan hudut birlikleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetlere anında müdahale ediyor.

#2
Foto - Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

1. Hudut Tabur Komutanı, söz konusu bölgede Irak ile ülke sınırını oluşturan Hacıbey Çayı'nın geçtiğini, bu çayın Irak'tan gelen Barazgir Çayı ile birleşerek 20 kilometreden sonra Zap Suyu'na aktığını söyledi. Bölgede 2024'te başlatılan çalışmanın keşif ve gözetleme vasıtalarının kurulmasıyla tamamlandığını belirten Tabur Komutanı, şunları kaydetti:

#3
Foto - Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

"Hudut emniyetini sağlamak maksadıyla 24 saat esasıyla keşif ve gözetleme faaliyetleri devam etmektedir. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 152 metrelik modüler beton duvar caydırıcılık sağlamaktadır. Keşif ve gözetleme sistemleri kapsamında duvar üstü panoramik kameralar ile termal özellikli PTZ kameralar, yaşam alanı içindeki görüntü izleme merkezinde komuta edilebilmektedir. Komutanlığımız kendisine verilen her türlü görevi yerine getirme azim ve kararlılığındadır."

#4
Foto - Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

Hudut emniyetini sağlamak maksadıyla doğal engellere dayanan yapay engeller ile tahkimatların, emniyet sisteminin birinci kademesini oluşturduğunu ifade eden Tabur Komutanı, şöyle konuştu:"Bu kapsamda sınır hattımızda yapımı tamamlanan 7 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğindeki hendekler hem caydırıcılık sağlamakta hem de birliklerimizin hudut olaylarına müdahalesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Hacıbey Çayı'nın geçtiği bölge, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince Birinci Derece Askeri Yasak Bölge Statüsündedir. Mezkur kanunda atıfta bulunulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca su kaynaklarından yararlanmak isteyenlerin mülki idare amirine müracaat etmeleri, ilgili komutanlığın ise geçiş noktalarını tespit etmesi hükme bağlanmıştır.

#5
Foto - Mehmetçik 7/24 nöbette kuş uçurtmuyor

Bu kapsamda köy sakinlerinin, kurak mevsimlerde ve zaruret arz eden durumlarda mülki makamların talebi, koordinasyonu ve izniyle su kaynaklarından faydalanması için gerekli kolaylıklar tesis edilmiş, hendek bölgesine kapılar inşa edilmiş ve kontrollü geçişlerde kullanmak maksadıyla halkın istifadesine sunulmuştur. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan yerel halkın kuraklıkla mücadelesine önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Kuraklık koşullarının ortadan kalkması dolayısıyla mülki makamlardan bir talep bulunmaması sebebiyle halihazırda kapılarımız kilitli vaziyette, kontrolümüzdedir. Keşif ve gözetleme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir."

