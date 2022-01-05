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Hayat-Aktüel
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Taziyeevinde başına bakın ne düştü!

2022-01-05 16:33:25
Taziyeevinde başına bakın ne düştü!

Adana'da taziyeevinde tavandan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.

#1
Foto - Merkez Seyhan ilçesinde Dursun Cengiz, ablası Nevriye Solguntekin'in hastalık nedeniyle yaşamını yitiren eşi Selahattin Solguntekin için verilen mevlide katıldı. Cengiz, taziyeevinde dua okunduğu sırada tavandan başına beton parçaları düştü.

Merkez Seyhan ilçesinde Dursun Cengiz, ablası Nevriye Solguntekin'in hastalık nedeniyle yaşamını yitiren eşi Selahattin Solguntekin için verilen mevlide katıldı. Cengiz, taziyeevinde dua okunduğu sırada tavandan başına beton parçaları düştü.

#2
Foto - Yaralanan Cengiz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan Cengiz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Olay sırasında evde bulunan Meşrude Gürgen, gazetecilere,

Olay sırasında evde bulunan Meşrude Gürgen, gazetecilere, "Odada dua okunuyordu. Bir anda tavandan ablamın üzerine beton parçaları düştü. Ablam başından yaralandı." dedi.

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