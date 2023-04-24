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Dünya
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Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

2023-04-24 17:18:52
Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Tayland'ın kuzeyinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Tayland'ın kuzey bölgelerini hafta sonu vuran şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

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Foto - Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından dolu fırtınası nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı çöktü.

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Foto - Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Elektrik direkleri ve ağaçlar yollara devrildi.

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Foto - Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Tayland Afet İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 25 eyalet ve 404 köyde maddi hasar meydana geldiği ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Foto - Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Öte yandan, son haftalarda dünya hava kirliliği indeksi raporunda ilk sırada yer alan Chiang Mai şehrinde hafta sonu yaşanan fırtınalarının ardından hava kalitesinin yükseldiği görüldü.

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