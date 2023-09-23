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Yaşam
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Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

2023-09-23 19:22:33
Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki bir ekip tavuk gıdaklamasını tercüme etti.

#1
Foto - Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Japonya’dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti.

#2
Foto - Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ve hızlı gelişimi tartışmalara neden olan yapay zeka teknolojisi, bu kez alışılmadık bir alanda kullanıldı.

#3
Foto - Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Japonya’dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti. Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, 8 hayvan psikoloğu ve veteriner cerrah ile birlikte 80 tavuğun 200 saatlik gıdaklama sesini analiz etti.

#4
Foto - Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Her farklı frekansı açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı duygularından biri ile kodlayan ekip, ilk etapta yapay zeka uygulamasına 100 saatlik tavuk sesi yükledi. Daha sonra 100 saatlik tavuk sesini daha yapay zekaya dinleten ekip, yapay zekanın tavukların duygu durumlarını yüze 80 oranında doğru olarak tanımladığı sonucuna ulaştı.

#5
Foto - Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok, "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" olarak adlandırdıkları teknolojinin karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını belirtti. Sonuçların tavukların duygu durumlarını ses sinyallerine dayanarak anlamak için yapay zekanın kullanabileceğini ortaya koyduğunu söyleyen Cheok, henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan çalışmayı "büyük bir bilimsel aşama ve sadece başlangıç" olarak nitelendirdi.

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