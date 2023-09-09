Tavşanlı Höyük'te şaşırtan keşif! Tam 3 bin 700 yıllık

Çöken oda içinde ahşap bir raftan düştüğü anlaşılan kapların ve ev molozunun altında 15-18 yaşlarında genç olan erkek birey ve 40-45 yaşlarında bir erkek kalıntısı bulundu. Yaşlı olan birey odanın ortasında bir yere kaçamazken, genç birey kapıdan çıkmak üzereyken yıkılan molozun altında kalmış. Yerleşim yerine yapılan muhtemelen ani bir saldırı sonucu yıkılan şehrin, saldırıya çok açık olan kuzeydoğu kenarındaki bu yapıda insanların evden kaçamadıkları anlaşılıyor. Kazılarda bugüne kadar bulunan hançer, mızrak ucu ve ok ocu gibi tüm silahlar da bu yıkım tabakasından geliyor olması sebebiyle bildiride başka büyük bir gücün şehri kuşatma altına alarak yıktığı vurgulandı. Ancak arkeologları ve bilim dünyasını heyecanlandıran sürprizler bunlarla sınırlı değildi. Hacettepe Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal tarafından kazılan ve incelenen iskeletler çok yüksek ısıya ve şiddetli ateşe maruz kalmışlar. Bu yüzden de bu insan kalıntılarından bir tanesinde, kafatasının içindeki beyin, karbonize olarak korunmuş ve günümüze kadar ulaşmış. Ama İrlanda’da gerçekleştirilen sunumda daha önemli olarak tanımlanan başka bir keşif var. Diğer genç olan bireyin göğüs ve karnı arasında yine karbonize olarak günümüze gelmiş kendi deri parçaları bulunmuş. Bugüne kadar Anadolu’da yapılan kazılarda çok az sayıda da olsa beyin kalıntısı bulunmuştu. Ancak bu insan derisinin, Türkiye’de arkeolojik dönemlerde bulunan ilk ve tek örnek olması açısından gerçekten çok önemli olduğunun altı çizildi.