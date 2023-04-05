Taşınma süreci tamamlandı! İşte, Türkiye'nin en yeni ilçesi

Buna değinmeden geçmem doğru olmayacak. Amma velakin günümüz şartlarında yapılan dediğim gibi sosyal donatılar alt yapısı üst yapısıyla geleceğe hitap eden bir yapılaşma olduğunu söyleyerek hükümetimizi, siyasi yapılanmadı ki bunun öncüsü olan ve bu yolda emek harcayan tüm şahıslara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” İfadelerine yer verdi.