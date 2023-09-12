Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Faaliyet olmamasına rağmen yaban hayvanlarına, bilinçsizce girebilecek insanlara zarar gelmemesi adına burada geceli gündüzlü bekçi vardı. Düşündüğümüzden biraz daha fazla çökme oldu. Çok şükür en küçük bir can kaybı olmadı." diye konuştu.