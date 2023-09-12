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Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

2023-09-12 08:32:05
Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Trabzon'un Maçka ilçesinde kullanılmayan taş ocağında meydana gelen çökme hasara yol açtı.

#1
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ocaklı Mahallesi'nde yaklaşık 2 sene önce kapatılan taş ocağında çökme meydana geldi.

#2
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Ocaktan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağına ait kullanılmayan tesis ve köy yolunda hasara sebep oldu.

#3
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Taş ocağı yetkililerinden Köksal Danışmaz, ocakta büyük kaya parçalarının koptuğunu, tesisin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

#5
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Tesisin tedbir amacıyla 2 sene önce kapatıldığını belirten Danışmaz, "Devletimiz, jandarmamız ve firma sahibi tarafından gerekli her türlü önlemler alınmış, ocak kapatılmış haldeydi. Herhangi bir faaliyet söz konusu değildi.

#6
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Faaliyet olmamasına rağmen yaban hayvanlarına, bilinçsizce girebilecek insanlara zarar gelmemesi adına burada geceli gündüzlü bekçi vardı. Düşündüğümüzden biraz daha fazla çökme oldu. Çok şükür en küçük bir can kaybı olmadı." diye konuştu.

#7
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Danışmaz, çökmenin devam ettiğini kaydederek, "Yukarıdaki köy yollarında da gerekli bütün önlemler jandarmamız, AFAD ve Valilik tarafından alındı.

#8
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

Biz de firma adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra daha da hassasiyet göstererek buranın düzene girmesini sağlayacağız." dedi.

#9
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

#10
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

#11
Foto - Taş ocağı çöktü köy yolu hasar gördü

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