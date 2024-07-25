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Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu
#1
Foto - Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 07.30 sıralarında Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. F.S.Ç., cadde üzerinde mobilya dükkanı bulunan M.Ç'nin yanına geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkelenen F.S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ç'ye 4 el ateş etti.

#2
Foto - Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.S.Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

#3
Foto - Tartıştığı esnafı pompalı tüfekle vurdu

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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