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Tarım
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Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

2023-08-20 17:06:54
Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep karası ile Hatun Parmağı üzümünün hasadı başladı.

#1
Foto - Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yetişen Hatun Parmağı ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara dolduruluyor ve sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuluyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması, özellikle pekmez ve bastık yapımında kullanılan Antep karası üzümünün yurt dışından rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, Hatun Parmağı ve Antep karası üzümünün aroma olarak hiçbir yerde aynısının olmadığını ifade etti.

#2
Foto - Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Aroma olarak en iyi üzümün İslahiye’de yetiştiğini belirten Çiftçi Ökkeş Çelik, “Her yerde üzüm var. Avrupa’da var, Türkiye’nin her tarafında var ama aroma olarak dünyada bizim üzüm gibi üzüm bulamazsınız. Hiç bir üzüm bizim üzümümüze yetişemez. Bunun tespiti de yapılmıştır. Bu üzüme hatun parmağı deniyor ve bunun yanında Antep karası, çekirdeksiz olmak üzere çeşitli üzümlerin de hasadına başladık” dedi.

#3
Foto - Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Üzüm fiyatlarının tarlada düşük olmasından dolayı şikayetçi olduklarını aktaran Çelik, “Biz bu sene deprem üzerine deprem yaşadık.

#4
Foto - Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Bir buçuk dakikada her şeyimizi kaybettik ve daha onu unutamadan bu afette başımıza geldi. Sıcaktan dolayı bütün bağlarımız yandı. Üzüm istediğimiz kadar çıkmadı. Üzümler geçen seneye göre daha az çıktı. Deprem üzüme zarar verdi. Alttaki sular çekildi mi bilmiyoruz ama bütün bağlar yandı.

#5
Foto - Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Türkiye genelinde üzümler az çıktığı için tüm tüccarlar buraya yöneldi. Bundan dolayı işçi sıkıntısı çekiyoruz. Şuanda üzümlerde tarla fiyatı bizim istediğimiz gibi gitmiyor ama buna şükür. Tarlada 8 ila 10 TL arasında giderken markette ise 25 TL’den gidiyor” diye konuştu.

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