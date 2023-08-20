Tarlada 8 TL tezgahta 25 TL

Aroma olarak en iyi üzümün İslahiye’de yetiştiğini belirten Çiftçi Ökkeş Çelik, “Her yerde üzüm var. Avrupa’da var, Türkiye’nin her tarafında var ama aroma olarak dünyada bizim üzüm gibi üzüm bulamazsınız. Hiç bir üzüm bizim üzümümüze yetişemez. Bunun tespiti de yapılmıştır. Bu üzüme hatun parmağı deniyor ve bunun yanında Antep karası, çekirdeksiz olmak üzere çeşitli üzümlerin de hasadına başladık” dedi.