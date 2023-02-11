2023-02-11 14:23:07 Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki gıdalara ilişkin indirim devam ediyor.
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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki gıdalara ilişkin indirim devam ediyor.
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.
Sadece hafta sonu geçerli olacak sebze ve meyve ürünlerinde de indirim var. İşte indirimli ürünlerin listesi;
Limon
Portakal
Elma
Patates
Ayva
Kırmızı lahana
Mor soğan
Elma
Patlıcan
Deterjan
Maden suyu
Kahve
Çay
Sucuk
Süt
Peynir
Nar suyu
Ton balığı
Salça
Tarhana
Bulgur
Nohut
Pirinç
Zeytinyağı
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