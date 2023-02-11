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Ekonomi
27
Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

2023-02-11 14:23:07
Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki gıdalara ilişkin indirim devam ediyor.

#1
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.

#2
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Sadece hafta sonu geçerli olacak sebze ve meyve ürünlerinde de indirim var. İşte indirimli ürünlerin listesi;

#3
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Limon

#4
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Portakal

#5
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Elma

#6
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Patates

#7
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Ayva

#8
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Kırmızı lahana

#9
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Mor soğan

#10
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Elma

#11
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Patlıcan

#12
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Deterjan

#13
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Maden suyu

#14
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Kahve

#15
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Çay

#16
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Sucuk

#17
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Süt

#18
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Peynir

#19
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Nar suyu

#20
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Ton balığı

#21
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Salça

#22
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Tarhana

#23
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Bulgur

#24
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Nohut

#25
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Pirinç

#26
Foto - Tarım Kredi Marketleri'nde indirim! Koşan alıyor, son 3 gün...

Zeytinyağı

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