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Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

2023-06-26 19:35:02
Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 16 Haziran - 6 Temmuz 2023 katalog yayınlandı. İşte detaylar haberimizde... Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörüne hizmet veren bir kooperatif ağıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik hizmetlerinden biri de Tarım Kredi Marketleri'dir. Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere ve tarımsal üreticilere tarım girdileri, yem, tohum, ilaç, gübre gibi tarımsal ürünleri ve hayvan besleme ekipmanları gibi malzemeleri temin eden bir zincirdir. Tarım Kredi Marketleri, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçası olarak, çiftçilerin tarımsal üretimlerinde ihtiyaç duydukları malzemeleri uygun fiyatlarla temin ederek tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tarım Kredi Marketleri, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubeleriyle hizmet vermektedir. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne üye olduktan sonra Tarım Kredi Marketleri'nden faydalanabilmektedirler.

#1
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Arel pilavlık pirinç 16.90 TL

#2
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Anadolu domates salçası 34.25 TL

#3
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Bakpi derili but pirzola 83.90 TL

#4
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK donuk kıyma 91.90 TL

#5
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TKS yoğurt 36.90 TL

#6
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TKS ayran 19.50 TL

#7
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Tarsüt tereyağı 145 TL

#8
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK Erzincan olgunlaştırılmış tulum peyniri 69.90 TL

#9
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK kültürlü beyaz peynir 89.90 TL

#10
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK süzme beyaz peynir 69.90 TL

#11
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK yöresel peynir çeşitleri 39.90 TL

#12
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Kaanlar salamura siyah zeytin 69.90 TL

#13
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK uht yarım yağlı süt 15.25 TL

#14
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

TK uht süt 16.25 TL

#15
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Kızılay maden suyu 16.90 TL

#16
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Coca cola - Fanta pet şişe 21.90 TL

#17
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Vernel çamaşır yumuşatıcısı 29.90 TL

#18
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Bingo sıvı çamaşır deterjanı 62.90 TL

#19
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Elit havlu kağıt 39.90 TL

#20
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Familia natural tuvalet kağıdı 139.90 TL

#21
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Dove onarıcı yoğun bakım şampuanı 59.90 TL

#22
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Elit sıvı sabun 11.90 TL

#23
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Elit limon kolonyası 37.90 TL

#24
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Sünger bright ovma teli 12.90 TL

#25
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Parex flowers temizlik bezi 14.90 TL

#26
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Parex trend klasik oluklu bulaşık süngeri 10.90 TL

#27
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Parex trend bulaşık eldiveni 22.90 TL

#28
Foto - Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Sabah margarin 8.25 TL

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