Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri olan Tarım Kredi Marketleri 16 Haziran - 6 Temmuz 2023 katalog yayınlandı. İşte detaylar haberimizde... Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörüne hizmet veren bir kooperatif ağıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilere yönelik hizmetlerinden biri de Tarım Kredi Marketleri'dir. Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere ve tarımsal üreticilere tarım girdileri, yem, tohum, ilaç, gübre gibi tarımsal ürünleri ve hayvan besleme ekipmanları gibi malzemeleri temin eden bir zincirdir. Tarım Kredi Marketleri, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçası olarak, çiftçilerin tarımsal üretimlerinde ihtiyaç duydukları malzemeleri uygun fiyatlarla temin ederek tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tarım Kredi Marketleri, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubeleriyle hizmet vermektedir. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne üye olduktan sonra Tarım Kredi Marketleri'nden faydalanabilmektedirler.