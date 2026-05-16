  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü antioksidanı: Bu baharatlar kansere duvar oluyor, iltihabı bile söküp atıyor! TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı Kerem Aktürkoğlu’na ilaç olacak! Fenerbahçe'den yeni santrafor harekatı Açıklamayı az önce yaptılar! '2 yerleşim birimini ele geçirdik' Dosta güven düşmana korku! Efes Tatbikatına damga vuran anlar Araç almak isterken karakolluk oldular! İkinci elde bu tuzaklara dikkat! Elektromanyetik dalgalar yayarak hedefi etkisiz hale getiriyor! İlk kez EFES Tatbikatı'nda tanıtıldı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Türkiye'nin mobilya devi İstikbal'in uzun süren satış süreci sonunda tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddialar TMSF tarafından doğrulandı.

#1
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

#2
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Türkiye'nin mobilya sektöründe önde gelen firmalarından İstikbal Mobilya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan paylarının satışı tamamlandı.

#3
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Satış için düzenlenen kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı ihale tamamlandı.

#4
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

İstikbal Mobilya için muhammen bedel ise 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlenmişti. Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512.000.000 adet İstikbal Mobilya paylarının satışı için 12 Mayıs’ta ihale düzenlendi. Kayseri Gündem'in aktardığına göre, İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi İzmirli Paşalı Grup oldu.

#5
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Paşalı Grup, 40 yılı aşkın süredir otomotivden inşaata, gıdadan turizme birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

#6
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

TMSF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen açık artırmaya toplam üç şirket katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Paşalı Grup oldu.

#7
Foto - TMSF İstikbal gelişmesini resmen doğruladı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

TMSF’den satışa yönelik açıklamada şu ifadelere yer aldı: “Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı!
Gündem

New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı!

ABD'nin finans merkezi New York'ta, yarın gerçekleştirilecek olan 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesinde düzenlenen bayrak çekme töreni Türk vatan..
Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!
Dünya

Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!

Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vasel el Uveyd'in yakalandığı bildirildi.
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
İran'dan sarı kafa Trump'ı kızdıracak açıklama! Başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı
Dünya

İran'dan sarı kafa Trump'ı kızdıracak açıklama! Başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı

İran’dan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin temaslarına ilişkin sert değerlendirme geldi. İranlı üst düzey askeri isim Muhsin Rızayi, Trump’..
Altı Cumhurbaşkanından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ne ziyaret
Gündem

Altı Cumhurbaşkanından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurb..
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği
Gündem

Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeleri, Uşak Belediye Başkanı Özka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23