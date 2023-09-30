Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Göbeklitepe ve Karahantepe'de insan ve hayvan heykelleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.