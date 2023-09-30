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Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

2023-09-30 10:52:51
Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Göbeklitepe ve Karahantepe'de insan ve hayvan heykelleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.

#1
Foto - Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu. Göbeklitepede keşfedilen yaban domuzu heykeli, ‘H’ şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

#2
Foto - Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

TARİH ÖNCESİ SANATIN EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERİNDEN Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğinde.

#3
Foto - Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı.

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