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Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

2024-09-02 13:40:44
Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

Aydın Germencik'te bulunan çınar ağacı görüntüsüyle herkesi mest ediyor.

#1
Foto - Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarihin sessiz tanığı 800 yaşındaki çınar ağacı, kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanıyor.

#2
Foto - Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

Selatin Mahallesi'nde yüzyıllara meydan okuyan anıt ağaç, hem doğaseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

#3
Foto - Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

Kültürel tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok gezginin rotasında yer alan Selatin Mahallesi'ndeki 800 yıllık çınar ağacı da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihin sessiz tanığı anıt ağacı görmeye gelen ziyaretçiler, anıt ağacın gölgesinde oturup geçmişin izlerini düşünüyor. 800 yıllık anıt ağaç, pek çok tarihi olaya da tanıklık ederken aynı zamanda bölgenin kültürel ve doğal zenginliğini de yansıtıyor. Anıt ağaç, kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanarak hem geçmişi hem de geleceği bir araya getiriyor.

#4
Foto - Tarihin sessiz tanığı: 800 yıllık çınar mest ediyor

800 yıllık anıt ağacın gölgesinde kurulan Germencik Belediyesi Selatin Köy Pazarı ile özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan anıt ağaç, ziyaretçilerini karşılıyor.

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