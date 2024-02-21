2024-02-21 09:40:39 Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı
Milli muharip uçak 'Kaan' ilk kez havalandı. Uçuş başarıyla tamamlandı
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Milli muharip uçak 'Kaan' ilk kez havalandı. Uçuş başarıyla tamamlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 sabah saatlerinde başarıyla gerçekleştirdi.
Başarılı geçen ilk test uçuşu ardından KAAN, sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.
KAAN ilk uçuşunu TUSAŞ tesislerinin de bulunduğu Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan yaptı.
Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu ABD tarafından da merakla takip ediliyordu.
İşte o tarihi anlar...
İşte o tarihi anlar...
İşte o tarihi anlar...
İşte o tarihi anlar...
İşte o tarihi anlar...
İşte o tarihi anlar...
KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.
Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.
Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.
KAAN İSMİNİN ANLAMI: Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER: Mürettebat: 1 Uzunluk: 21 metre (69 ft) Yükseklik: 6 metre (20 ft) Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft) Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN) Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)
KAAN PERFORMANS BİLGİLERİ: Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn) Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m) G limiti: +9g / -3,5g
KAAN AVİYONİKLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ: ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS) SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi) IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska Monteli Nişangah Sistemi
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