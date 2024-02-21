  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Büyükekşi hamlesi! Yer yerinden oynayacak.. Bu da neyin nesi Prag maçı öncesi...

Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi alarm! Okan Buruk'un kritik planı ortaya çıktı...

Tesadüfen bulundu! Adıyaman'da bulundu tam 15 milyon yıllık

İsrail'in Türkiye planı ortaya çıktı! Cihat Yaycı, 'Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı

Olay Fatih Terim iddiası! Bu kadarını yapamazsınız artık: Cicim ayları ne çabuk bitti böyle…

Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Bu doğal güzellik Türkiye'de! Bu manzaraya hayran kalmamak elde değil

Fenerbahçe'de flaş gelişme: İsmail Kartal'ın kafasına dank etti ve beklenen karar çıktı!

MİT’in başarı sırrı cinlerde mi? MİT cinlerden destek alıyor mu?

Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı
Teknoloji-Bilişim
18
Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

2024-02-21 09:40:39
Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Milli muharip uçak 'Kaan' ilk kez havalandı. Uçuş başarıyla tamamlandı

#1
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 sabah saatlerinde başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Başarılı geçen ilk test uçuşu ardından KAAN, sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

#3
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

KAAN ilk uçuşunu TUSAŞ tesislerinin de bulunduğu Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan yaptı.

#4
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu ABD tarafından da merakla takip ediliyordu.

#5
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#6
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#7
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#8
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#9
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#10
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

İşte o tarihi anlar...

#11
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

#12
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

#13
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

#14
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

KAAN İSMİNİN ANLAMI: Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

#15
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

TEKNİK ÖZELLİKLER: Mürettebat: 1 Uzunluk: 21 metre (69 ft) Yükseklik: 6 metre (20 ft) Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft) Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN) Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

#16
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

KAAN PERFORMANS BİLGİLERİ: Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn) Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m) G limiti: +9g / -3,5g

#17
Foto - Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

KAAN AVİYONİKLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ: ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS) SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi) IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska Monteli Nişangah Sistemi

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusuna sürpriz talip! Camiayı karıştıracak flaş açıklamalar! İşte listeleri belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusuna sürpriz talip! Camiayı karıştıracak flaş açıklamalar! İşte listeleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'ye teklif geliyor. İşte detaylar...
BBP'den Fatih Erbakan'a Özür çağrısı
Siyaset

BBP'den Fatih Erbakan'a Özür çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP), gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta BBP ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Yeniden Refah Partisi Gene..
Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü
Gündem

Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri salondakileri güldürdü.

21 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Şubat 2024) sunuyoruz...

EYT’liler için 2 kritik tarih!
Ekonomi

EYT’liler için 2 kritik tarih!

Ocak'ta yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler Nisan ve Haziran aylarında 3 bin TL'ye çıkartılan iki ayrı ikramiye alacak. Peki emeklilik i..
Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı
Siyaset

Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin’in, başvurusunun gecikmesi nedeniyle adaylığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23