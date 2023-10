Mandal, savunma sanayisinde üretimde yerlilik oranında yüzde 15'ten yüzde 80'e ulaşılması ve diğer başarıların devamının ancak uzayla mümkün olabileceğini vurguladı. Her şeyin kontrolünün uzayda olduğunu belirten Mandal, "Şu an Türkiye artık kendi uydusunu yapabilen bir ülke. Şu an dünyanın herhangi bir yerinden, sadece kendi ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinden hiç kimseye sormadan fotoğraf çekebiliyoruz. Geçmişte birileri üzerinden bu fotoğrafları çekebiliyorduk." dedi.