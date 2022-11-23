2022-11-23 23:17:41 Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç
Tarçınlı bal tek kelime ile faydalı ve doğal bir ilaçtır. Bal ve tarçın eski Ayurveda tıbbına göre çoğu hastalığı tedavi edebilir. Hindistan'ın alternatif tıpta en yaygın bitkisel tedavi yöntemi olan bal ve tarçın karışımı bağışıklık sistemini yenilemede oldukça etkilidir. Ülkemizde uzmanlar sıklıkla önermektedir. Kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar iyileştiremediği hastalık yok gibi...