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Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

2022-11-23 23:17:41
Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Tarçınlı bal tek kelime ile faydalı ve doğal bir ilaçtır. Bal ve tarçın eski Ayurveda tıbbına göre çoğu hastalığı tedavi edebilir. Hindistan'ın alternatif tıpta en yaygın bitkisel tedavi yöntemi olan bal ve tarçın karışımı bağışıklık sistemini yenilemede oldukça etkilidir. Ülkemizde uzmanlar sıklıkla önermektedir. Kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar iyileştiremediği hastalık yok gibi...

#1
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Hindistan'da bir geleneksel tıbbi tedavi yöntemi ile balın yanık tedavisindeki etkisin kıyaslandığını ve 1 haftanın sonunda balla tedavi edilen yanıkların yüzde 91, diğer yöntemle tedavi edilenlerin yüzde 7 oranlarında enfeksiyon riskinden korunduğunu biliyor muydunuz? Bal ve tarçın karışımı ne işe yarar? İşte her gün bir kaşık tarçın ve bal karışımı tüketirseniz. İşte detaylar

#2
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Tarçın ve Balın faydaları - İlaç firmaları bu bilgilerin yayılmasından hoşlanmayacak, çünkü tarçınlı bal düzenli kullanıldığında pek çok ilaçtan daha sağlıklı ve daha etkili bir ilaç. Bal ve tarçın karışımının pek çok hastalığı iyileştirdiği biliniyor. Bir yan etkisinin olmaması da cabası. Şekerli olmasına rağmen doğru miktarda alındığında diyabet hastalarına dahi zarar vermiyor. Batılı bilim insanlarının araştırmalarına göre: Kalp Hastalıkları Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle yiyin. Kolesterolü düşürür ve muhtemelen kalp krizini önler. Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.

#3
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Arterit - Arterit hastalar bir fincan sıcak suya iki yemek kaşığı bal ve bir çay kaçığı toz tarçın koyarak faydalı bir içecek hazırlayabilirler. Günlük olarak içilirse kronik arterit hastaları dahi iyileşebilir. Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada 200 hastalarını kahvaltıdan önce bir kaşık bala yarım çay kaşığı tarçın ile tedavi eden doktorlar 73 hastanın tümüyle ağrıdan kurtulduğunu, bir ay içerisinde ağrı yüzünden hareket edemeyen hastaların hemen hepsinin ağrı çekmeksizin yürümeye başladığını gördü. İdrar Yolu Enfeksiyon- İki yemek kaşığı toz tarçın ile bir yemek kaşığı balı ılık suya ekleyerek için. İdrar yolundaki mikropları öldürür. Kolesterol- İki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranunun azaldığı görüldü. Günde üçkez alındığında kronik kolesterol dahi tedavi edilebiliyor. Günlük olarak yenen bal ise kolesterol şikayetlerini azaltıyor.

#4
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Soğuk Algınlığı - Sık ya da ağır soğuk algınlığı şikayeti olanlar bir kaşık ılık bal çeyrek kaşık toz tarçınla üç gün boyunca birer kez alabilir. Bu tedavi çoğu kronik öksürüğü ve soğuk algınlığını tedavi edebilir, sinüsleri temizleyebilir. Boğaz Tahrişi - Tarçınlı balın boğaz ağrısını iyileştirdiği ve boğaz ülserini kökünden kazıdığı söyleniyor. Gaz- Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalar tarçınlı balın midede oluşan gazları önlediğini gösteriyor.

#5
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Bağışıklık Sistemi - Tarçınlı balın günlük tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu bakteri ile virüs saldırılarından koruyor. Balın düzenli tüketimi akyuvarları güçlendirerek bakteriyel ve virütik hastalıklara karşı direnci artırıyor. Sindirim Güçlüğü - İki yemek kaşığı bala serpilen toz tarçının yemek yemeden önce arınması asitliliği önlüyor ve en ağır yemekler dahi sindirilebiliyor. Grip- İspanyol bir bilim insanı baldakı doğal bir bileşenin grip mikrobunu öldürdüğünü ve hastayı gripten kurtardığını kanıtladı. Uzun Ömür - Bal ve toz tarçın ile hazırlanan çay düzenli olarak içildiğinde ileri yaşın etkilerini azaltıyor. Çay yapmak için dört yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı tarçın ve üç fincan kaynamış su kullanın. Günde 3-4 kez 1/4 fincan için. Cildi taze ve yumuşak tutar ve yaşlanmayı önler.

#6
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Boğaz Ağrısı - Boğaz ağrıdığında ya da gıdıklandığında bir kaşık bal yiyin. Tarçınlı bal tek kelime ile harika doğal bir ilaç. Boğazınızdaki raatlık geçene dek 3 saatte bir tekrarlayın. Sivilceler - Üç yemek kaşığı bal ve bir çaykaşığı toz tarçını karıştırın. Yatmadan önce sivilcelerinizin üzerine sürün ve ertesi gün ılık suyla yıkayın. İki hafta her gün uygulanırsa sivilceleri kökünden söker. Cilt Enfeksiyonları - Bal ve toz tarçını etkilenen bölgelere eşit miktarda uygulamak egzama, mantar ve her türlü cilt enfeksiyonunu iyileştirir. Kilo Verme- Her gün sabahları kahvaltıdan yarım saat önce, boş mideye ve geceleri yatmadan önce bir bardak kaynamış suyun içine bal ve toz tarçın koyup için. Düzenli olarak alındığında obezite sorunu yaşayanlarda bile kilo kaybı sağlıyor.

#7
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Kanser - Japonya ve Avustralya'da yapılan araştırmalar mide ve kemik kanserinin başarıyla tedavi edilebildiğini gösterdi. Bu kanser çeşitlerinden muzdarip hastalar günde bir yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı tarçını üç parçaya bölerek bir ay boyunca almalı. Yorgunluk - Yakın zamanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki baldaki şeker vücudun güç kazanmasına yardımcı oluyor. Bal ve toz tarçın tüketen yaşlılar daha zinde ve esnek olduklarını ifade ediyor. Her gün diş fırçaladıktan sonra ve öğleden sonra 15.00'te alındığında bir haftada vücut direnci artıyor. Kötü nefes - Güney Amerikalılar sabahları bir çay kaşığı bal ve tarçın konmuş suyla gargara yapıyor böylece nefesleri gün boyu güzel kokuyor. İşitme kaybı - Günlük olarak sabah ve akşamları bal-tarçın ikilisini almak duyma kaybını giderebiliyor.

#8
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. İşte tarifi... Tarçınlı balın hazırlanışı; Önce bir bardak suyu kaynatın, sıcak suya tarçın koyun ve demlenmeye ve soğumaya bırakın. Kaynar suya bal koymayın. Sıcak su baldaki enzimleri öldürür. Su oda sıcaklığına geldiğinde tarçının iki katı kadar bal ekleyin. Yatmadan bardağın yarısını için ve diğer yarısını sabaha bırakın. Bal, tarçın öksürük için tarif- Küçük bir kase içine 1 yemek kaşığı süzme bal koyun. Üzerine 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tarçın, çok az miktarda karabiber ve taze sıkılmış yarım limon suyu ekleyin. Karışımı kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı gün içinde mutlaka tüketin.

#9
Foto - Tarçın bal karışımı faydaları, zararları! Ballı tarçınlı su tarifi: Bal, tarçın öksürük için doğal ilaç

Tarçının zararı nedir? -Hamileler için tarçın zararlı bir baharattır, hatta erken doğuma ve kasılmaya yol açabilir. -Aşırı tüketilmesi halinde vücutta toksik madde birikimine yol açtığı, kan şekerini aşırı düşürerek baş dönmesine neden olduğu ve belli kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olduğu da gözlemlenmiştir. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.

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