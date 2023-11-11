Tapu sahipleri için son 19 gün! Elinizi çabuk tutmazsanız binlerce lira cezası var

Muafiyet durumlarını incelemek ve bu avantajlardan yararlanmak da tapu sahipleri için önemli bir konudur. Hisseli tapu sahipliği, bir mülkiyetin birden fazla kişi tarafından ortak olarak sahiplenildiği bir durumu ifade eder. Bu durum, birçok avantajı beraberinde getirse de bazı riskleri de içermektedir.