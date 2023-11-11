2023-11-11 22:26:06 Tapu sahipleri için son 19 gün! Elinizi çabuk tutmazsanız binlerce lira cezası var
Tüm tapu sahipleri için 19 gün uyarısı geldi! Elinizi çabuk tutmazsanız binlerce lira cezası var. Türkiye'de milyonlarca ev ve arsa tapusu sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Ev sahiplerini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında elbette emlak vergisi geliyor. Bina vergisi ve arazi vergisi şeklinde iki alt kategoriye ayrılan bu vergi türüne dair bilinmesi gereken birçok detay bulunuyor. İşte detaylar...