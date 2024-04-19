  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Partili vekil öyle bir paylaşım yaptı ki, apar topar silmek zorunda kaldı

İran’dan kargaları bile güldürecek açıklama! Allah sizi ıslah etsin

Beşiktaş az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Bu futbolculara ne yedirip ne içiriyorsunuz yahu!

Yüksekova’da Afrika’yı andıran görüntüler

Bakan Yerlikaya az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! O alçaklar kıskıvrak yakalandı

Zamlarda yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik karar az önce verildi

Böylesi ilk kez oluyor! Yunan basınından skandal manşet! Bu hale düşecekmiydik!

Sadece 1 haftaya özel! Tarım Kredi’de yeni indirim başladı

İran ve İsrail gerçekten savaşırsa ne olur? İşte Tahran'ın en büyük dezavantajı

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak gelişme! Taraftar resmen çıldırdı! Hemen istifa...
Gündem
6
Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

2024-04-19 10:29:00
Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile “illallah” etti! Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum” diyerek aldığı kararı duyurdu

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde yaptırılan bungalov evler krize yol açtı. Aralarında Bolu Belediyesi’nin ırkçı Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri ellerinde pankartlarla meclise gelerek protesto eylemi düzenledi. Eşi Meral Özcan’a seslenen Tanju Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve" dedi.

#1
Foto - Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

Bolu Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların 10 yıllığına, yapılmakta olan 25 bungalovun ise 17 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi" maddesi görüşüldü. Maddenin görüşüldüğü sırada Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da aralarında bulunduğu Gölcük Platformu üyeleri, meclis salonunda açtıkları pankartlarla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovların kullanımına karşı çıktı. Bunun üzerine Özcan, platform adına bir üyenin konuşmasını istedi.

#2
Foto - Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

￼Kürsüye gelen Gölcük Platformu Sözcüsü Erol Perçin, Gölcük'ün konaklamaya açılmasını istemediklerini, bu maddenin meclis gündeminden kaldırılmasını istediklerini söyledi. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlarla ilgili süreci anlatan Özcan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kiralama haklarını Bolu Belediyesinden almak istediğini savundu. Gölcük Tabiat Parkı'nın 2018 yılında Bolu Belediyesine 25 yıllık süreyle kiralandığını hatırlatan Özcan, şöyle konuştu:

#3
Foto - Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

"Biz de Boluspor’a kiraladık. Biz buranın ihalesinden vazgeçersek veya geçmezsek, Mili Parklar burayı bizden alacak. Belki önümüzdeki süreçte halkın oraya girmesini değil ama belki piknik yapmasını da engelleyecekler. Bungalov meselesi ikinci sırada kaldı. Ama arada Boluspor kaynayacak. Amacımız bungalovları kiralayıp, Boluspor'a yeni gelir sağlamak değil. Biz Boluspor'un mevcut kazanımının elinde kalmasını sağlıyoruz."

#4
Foto - Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

Özcan, gündem maddesini komisyona geri sevk edeceğini, gelişmeleri takip ettikten sonra bir karar vereceklerini söyledi. Daha sonra yapılan oylamada, söz konusu madde oy birliğiyle ilgili komisyona iade edildi.

#5
Foto - Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile "illallah" etti! Özcan, "Ben de seni protesto ediyorum" diyerek aldığı kararı duyurdu

Özcan, meclisi takip eden eşi Meral Özcan'a seslenerek, "Bu arada da bir ilke tanıklık ettik. Bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği... Gerçi ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve." ifadelerini kullandı. Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
425 Bin TL’ye sıfır otomobil müjdesi: Fiat Egea 438 binden satışlar başladı! Piyasada ortalığı karıştırdı
Otomotiv

425 Bin TL’ye sıfır otomobil müjdesi: Fiat Egea 438 binden satışlar başladı! Piyasada ortalığı karıştırdı

Devlet, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara otomobil alımında ÖTV indirimi sağlıyor. Söz konusu indirimle birlikte sıfır otomobil fiyatla..
Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem
Gündem

Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem

Son dakika edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini söyledi.
Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Gündem

Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasında yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması, yükseköğretim, arşiv, yükseköğretim bursları a..
Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!
Siyaset

Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, CHP'nin medya kuruluşlarında çıktığı yayınların sosyal medyadaki tıklanma sayısıyl..
Çin'i geçti! İşte dünyanın en kalabalık ülkesi
Dünya

Çin'i geçti! İşte dünyanın en kalabalık ülkesi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), nüfusu 1,441 milyara çıkan Hindistan'ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23