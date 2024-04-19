2024-04-19 10:29:00 Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile “illallah” etti! Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum” diyerek aldığı kararı duyurdu
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde yaptırılan bungalov evler krize yol açtı. Aralarında Bolu Belediyesi’nin ırkçı Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri ellerinde pankartlarla meclise gelerek protesto eylemi düzenledi. Eşi Meral Özcan’a seslenen Tanju Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve" dedi.