Tanju Özcan’a büyük şok! Eşi bile “illallah” etti! Özcan, “Ben de seni protesto ediyorum” diyerek aldığı kararı duyurdu

"Biz de Boluspor’a kiraladık. Biz buranın ihalesinden vazgeçersek veya geçmezsek, Mili Parklar burayı bizden alacak. Belki önümüzdeki süreçte halkın oraya girmesini değil ama belki piknik yapmasını da engelleyecekler. Bungalov meselesi ikinci sırada kaldı. Ama arada Boluspor kaynayacak. Amacımız bungalovları kiralayıp, Boluspor'a yeni gelir sağlamak değil. Biz Boluspor'un mevcut kazanımının elinde kalmasını sağlıyoruz."