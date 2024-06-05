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Yaşam
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Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

2024-06-05 09:45:55
Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Bitlis'te kuraklık sebebiyle tamamen kuruyan Heybeli Gölü'nün son hali görüntülendi.

#1
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan ve kuraklık nedeniyle kuruyan Heybeli Gölü, yağışlar nedeniyle yeniden doldu.

#2
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

#3
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Bu sene etkili olan yağışlar nedeniyle tekrar dolan göl, kuşlara da yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

#4
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü'nün çevresi ise hayvanlar için otlanma alanı oldu.

#5
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

Açıklamada bulunun Orhan Emen isimli vatandaş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, “Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak bu sene yağışlar nedeniyle gölümüz tekrar eski haline döndü. Çok iyi bir durum. İnşallah böyle devam eder” dedi.

#6
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

#7
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

#8
Foto - Tamamen kurumuştu! İşte o gölün son hali

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