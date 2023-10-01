2023-10-01 08:06:46 Tam mevsimi! Bu balığı tüketen kolesterol nedir bilmiyor, demir, magnezyum ve D vitamini deposu
Sonbahar aylarına girince hastalıklar yayılmaya başlıyor. Sürekli yaşanan hava değişimleri hasta ederken kapalı alanların iyice havalandırılmaması hastalıkların bulaşmasına neden oluyor. Hasta olmamak için beslenmenize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sebeple kışın yenilen yiyecekler sağlık için daha büyük önem taşıyor. Palamut balığı birçok hastalık için mucizevi etkiler sağlıyor.