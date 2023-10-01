Tam mevsimi! Bu balığı tüketen kolesterol nedir bilmiyor, demir, magnezyum ve D vitamini deposu

Çeşitli sebeplerden ötürü ciltte bazı lekelenmeler ortaya çıkabilmektedir. Palamut bu noktada en faydalı ve besin değerleri yüksek olan balıklardan biri olarak biliniyor. Palamut içermiş olduğu zengin besin değerleri ile birlikte cildi daha parlak bir görünüme kavuşturmaktadır.