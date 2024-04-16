Tam bir şifa deposu! Kilosu 150 TL

Dağ muzu olarak bilinen ışkının Elazığ çevresinden geldiğini belirten satıcı Fuat Nazik, "Alacakaya ve Guleman çevresinden geliyor, biz de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da burada satmamıza izin veriyor. Batıda özellikle Alanya’da muz çıkar, bizim burada ise muz budur. Doğu’da ışkın olarak geçer. Elazığ’a en son Tunceli’nin Ovacık ilçesinden gelir. Oranın ışkını en güzelidir. Şeker hastalığı, astım hastalığı ve bağırsak hastası olanlar bunu yediği zaman Allah’ın izniyle şifasını bulurlar. Vatandaşların çok büyük bir ilgisi var. Geçen sene ışkın olmamıştı fakat bu yıl çok fazla var. Işkın 2 ay boyunca var, ondan sonra bitiyor. Daha arasan da bulamazsın. Bu sene 150 liradan satılıyor" dedi.