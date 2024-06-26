Tam bir minarel kaynağı! Tam 200 yıldır bu yöntemle üretiliyor

Yılmaz, havaların fazla sıcak olmasının tuz oranını yükselttiğini söyleyerek, “Ne kadar fazla sıcak olursa havuza bıraktığım suyun tuz olma oranı yükseliyor, üretimim artıyor. Tabii bunun yanı sıra sıcağın zahmeti de var. Açık alanda çalışıyoruz. Mevsim iyi giderse üretimde bin tonun üzerine çıkıyoruz. Üretimde genele baktığımızda 800 ve bin 200 ton arasında değişiyor. Bizim müşteri kitlemiz genellikle köylü vatandaşlar. Çünkü tuzumuz yağda, peynirde, salamurada ve turşuda bulunmaz bir nimet. Bizim tuzumuzun özü tatlı su kaynağı. Bu nedenle köydeki vatandaşlar gönül rahatlığıyla kullanıyor” şeklinde konuştu.