Tam bir minarel kaynağı! Tam 200 yıldır bu yöntemle üretiliyor

Yılmaz, tuzda insan vücudu için gerekli olan 84 yararlı mineralin bulunduğunu söyleyerek, “Tuzumuzun tatlı olması ayrı bir avantaj. Her türlü yemekte kullanılabilir. Bu tuz Sivas’ta bir tane, Türkiye’de eşi benzeri var mı bilemeyiz. Şu anki müşterilerimiz gurbetçi ağırlıklı. Bunun dışında çevre iller, Sivas’ta gıda sektöründeki işletmelerin yarısı ve ilçelerin tamamına tuz veriyoruz. Hayvancılık yapan herkes tuzumuza yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl ilkbahar çok yağışlı geçti. Sezonu temmuz ayının başında yaptık. Bu yıl şükürler olsun ki haziranın ilk haftası üretime başladık. Üretime başladık ama bu sene de yağışlar az olduğu için suyumuz az. Kış ayında kar yağmadı, baharda da istenilen ve beklenen yağışlar yaşanmadı. Bu da suyumuzun az olmasına neden oldu. Bizim işimiz mevsim ve su ile alakalı. Güneş ve su ne kadar çok olursa üretimi o kadar artar” diye konuştu.