Tam 9 sene sonra motosikletine kavuştu

Ceylanpınar ilçesine gelerek motosikletine kavuşan Maruf Naz, polis ekiplerine teşekkür etti. Motosikleti bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Maruf Naz, “Arkadaşlar bana güzel bir haber verdi. Motosikletim bulunduğu için çok mutlu oldum. Allah bulanlardan razı olsun. Böyle olayların ortaya çıkması, mağdur olan insanlara sahip çıkılması çok güzel. Emniyetten Allah razı olsun” diye konuştu. Motosikletini çalıştıran Maruf Naz, binerek Mardin’e geri döndü.