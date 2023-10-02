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Yaşam
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Tam 9 sene sonra motosikletine kavuştu

2023-10-02 16:32:50
Tam 9 sene sonra motosikletine kavuştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosikleti çalınan vatandaş, motosikletine 9 yıl sonra Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kavuştu.

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Foto - Tam 9 sene sonra motosikletine kavuştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan Maruf Naz, 2015 yılında yaşanan hendek olayları nedeniyle evini terk edip ailesiyle birlikte Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kaldı. Maruf Naz’ın evini terk etmesini fırsat bilen hırsızlar, motosikletini çaldı. Hendek olayları bittikten sonra evine dönen Maruf Naz, motosikletinin çalındığını fark etti. Müjdeli haberi polisler verdi Polise giden şahıs, motosikletinin çalındığını söyledi. Polis ekipleri de çalıntı motosikleti bulmak için çalışma başlattı. 9 yıl sonra gelen telefonla büyük şok yaşadı Aradan geçen 9 yılın sonunda umudunu tamamen kaybeden Maruf Naz, kendisine gelen bir telefonla büyük bir şok yaşadı. Kendisini arayan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, motosikletinin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Tam 9 sene sonra motosikletine kavuştu

Ceylanpınar ilçesine gelerek motosikletine kavuşan Maruf Naz, polis ekiplerine teşekkür etti. Motosikleti bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Maruf Naz, “Arkadaşlar bana güzel bir haber verdi. Motosikletim bulunduğu için çok mutlu oldum. Allah bulanlardan razı olsun. Böyle olayların ortaya çıkması, mağdur olan insanlara sahip çıkılması çok güzel. Emniyetten Allah razı olsun” diye konuştu. Motosikletini çalıştıran Maruf Naz, binerek Mardin’e geri döndü.

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