Tam 9 sene böyle yaşadı! Doktorlar bile gözlerine inanamadı

Hasan Bi, “İdrar yollarım tıkalıydı, bu yüzden idrarımı yapamıyordum. O yüzden doktora geldim. Bana hap verdi, 'belki hap ile önleyebiliriz, idrar yolların apse kapmış' dedi. Hap ile geçmedi. Biz yine tekrar hastaneye geldik. Çocuklarım, beni alıp hastaneye götürdü. Şimdi iyiyim fakat az da olsa ağrım var, o kadar da olacak. Bu taşı ben yaklaşık 9-10 yıldır taşıyorum. Benim ağrılarım vardı. Şimdiye kadar hep geçer diye umursamadım, düşer dedik ama düşmedi. Düşmenin de çaresi yokmuş. Bir hayli büyük bir taş, yumurta büyüklüğünde bir taş” şeklinde konuştu.