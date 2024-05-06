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Yaşam
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Tam 775 bin lira ceza kesildi!

2024-05-06 16:48:45
Tam 775 bin lira ceza kesildi!

Elazığ'da salep soğanı toplayan iki kişiye 775 bin lira ceza kesildi.

#1
Foto - Tam 775 bin lira ceza kesildi!

Elazığ’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 2 kişi tespit edildi.

#2
Foto - Tam 775 bin lira ceza kesildi!

Yapılan çalışmada topladıkları 30 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 775 bin lira idari para cezası uygulandı.

#3
Foto - Tam 775 bin lira ceza kesildi!

Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.

#4
Foto - Tam 775 bin lira ceza kesildi!

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