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Yaşam
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Tam 45 yıldır saatler ondan soruluyor

2023-05-10 22:49:13
Tam 45 yıldır saatler ondan soruluyor

75 yaşındaki Cemal Yakar, 45 yıldır saat tamiriyle ilgileniyor.

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Foto - Tam 45 yıldır saatler ondan soruluyor

Çankırı'da yaşayan 75 yaşındaki Saat Ustası Cemal Yakar, 45 yıl önce başladığı mesleğini aşkla sürdürüyor. Çankırı il merkezindeki 10 metrekarelik tamirhanesinde yaşına aldırış etmeyen Yakar, bozulan saatlere yeniden hayat veriyor. Teknolojinin gelişmesi ve mekanik saatlere ilginin azalması ile birlikte her geçen gün dükkanına gelen müşteri sayısının azaldığını belirten Yakar, mesleği öğretecek çırak bile bulamadığını ifade etti.

#2
Foto - Tam 45 yıldır saatler ondan soruluyor

Mesleğini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yakar, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Saat satıp tamir ediyorum. Eskiden kurmalı saatler olurdu, zembelekli masa saati, kol saati, cep saatlerinin direkleri kırılırdı. Biz onları temizler, kırılan zembelelerini yapardık yapardık. Geceleri yola çıkan Devlet Demiryolları Makinistlerinin saatleri çok gelirdi. Şimdi pilli saatler çıktı, bize ilgi azaldı. Eski iş yok. Eskiden sürekli çıraklar gelirdi. Şimdi o şeyler yok. Gelen de yok, merak da yok. Radyocu, televizyoncu da eskisi gibi yok, saatçi de yok. Bazen iş oluyor, bazen çok güzel oluyor, bazen olmuyor. Bu şekilde geçinip gidiyoruz" dedi.

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