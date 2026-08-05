Okul saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi: Erdoğan'dan gözü yaşlı ailelere söz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil, dün Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Yeşil, “Tüm aileleri tek tek dinledi. Gözlerinden yaşlar geldi. Konunun tüm detaylarıyla incelendiğini söyledi. Yavrularımızın isimlerinin yaşatılması için devletimizin büyüğü olarak Cumhurbaşkanımızdan taleplerde bulunduk. O da yardımcı olunacağının altını çizdi. İsimleri gerekli yerlere verilecek” dedi.