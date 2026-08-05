Okul saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi: Erdoğan'dan gözü yaşlı ailelere söz

Aileler olarak kendilerinin görüşme talebinde bulunduklarını belirten Yeşil, “Biz şehit aileleri olarak AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinden talep ettik. Sağ olsun onlar da bize yardımcı oldular ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Külliye’de görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza aileler olarak talepleri ilettik. O da sağ olsun 2 saatten uzun bir süre bizi dinledi, kendisi konuştu. Bakanlarımız vardı. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız da oradaydı. İyi bir görüşme oldu. Verimli oldu ve yavrularımızın inşallah bu topraklarda isimlerinin yaşatılması için devletimizin büyüğü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerde bulunduk. O da olumlu karşıladı ve yavrularımızın bu millete mal olduğunu, bu milletin evlatları olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımız, inşallah bu konularda yardımcı olacağını söyledi, gerekli yerlere isimlerini verecekler. Yavrularımız Allah indinde şehittir” diye konuştu.