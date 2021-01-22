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Tam 300 bin ton! Makinelerle çıkardılar... Adeta hazine

2021-01-22 12:43:55
Tam 300 bin ton! Makinelerle çıkardılar... Adeta hazine

Iğdır'da bulunan üç madenden gelen peş peşe güzel haberler herkesin yüzünü güldürdü.

#1
Foto - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

#2
Foto - Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

#3
Foto - Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.

Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.

#4
Foto - Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.

Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.

#5
Foto - Maden İşletmecisi Selahattin İlker, AA muhabirine, Tuzluca'da eski maden ocağı ve açtıkları yeni maden ocaklarında yıllık 200 bin tonun üzerinde tuz üretildiğini söyledi. Tuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğunu belirten İlker,

Maden İşletmecisi Selahattin İlker, AA muhabirine, Tuzluca'da eski maden ocağı ve açtıkları yeni maden ocaklarında yıllık 200 bin tonun üzerinde tuz üretildiğini söyledi. Tuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğunu belirten İlker, "Özellikle kışın karla mücadele için yüklü tonajlarda tuz isteniyor ama kapasitemizin yettiği kadar cevap verebiliyoruz. Pazar payımız genişledikçe kapasitemizin artırması gerekiyor. Biz de bunun için eleman ve ekipmanlarımızı artırarak daha fazla üretim yapmak için mücadele ediyoruz." dedi. İlker, Tuzluca ilçesinin tuz madeni bakımından Türkiye'nin önemli zenginliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Tuzluca, ülkemizin ciddi anlamda tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip. Ülkemizdeki tüm maden ocaklarını birlikte hesaplarsanız burası Türkiye'nin yüzdeki 30 ile 40 arasında tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahiptir." diye konuştu.

#6
Foto - Maden işletmecisi Abdulhakim Atmaca da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla mücadele çalışmalarında, hayvancılık ve gıda sektöründe kullanılan tuzun Tuzluca'daki işletmelerden karşıladığını söyledi. Özellikle kara yollarının ve belediyelerin karla mücadelede kullandığı tuzu elde edebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Atmaca,

Maden işletmecisi Abdulhakim Atmaca da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla mücadele çalışmalarında, hayvancılık ve gıda sektöründe kullanılan tuzun Tuzluca'daki işletmelerden karşıladığını söyledi. Özellikle kara yollarının ve belediyelerin karla mücadelede kullandığı tuzu elde edebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Atmaca, "Kış aylarında talepleri karşılamak için üretimi hızlandırıyoruz." dedi.

#7
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#8
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