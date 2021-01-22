Tam 300 bin ton! Makinelerle çıkardılar... Adeta hazine

Maden İşletmecisi Selahattin İlker, AA muhabirine, Tuzluca'da eski maden ocağı ve açtıkları yeni maden ocaklarında yıllık 200 bin tonun üzerinde tuz üretildiğini söyledi. Tuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğunu belirten İlker, "Özellikle kışın karla mücadele için yüklü tonajlarda tuz isteniyor ama kapasitemizin yettiği kadar cevap verebiliyoruz. Pazar payımız genişledikçe kapasitemizin artırması gerekiyor. Biz de bunun için eleman ve ekipmanlarımızı artırarak daha fazla üretim yapmak için mücadele ediyoruz." dedi. İlker, Tuzluca ilçesinin tuz madeni bakımından Türkiye'nin önemli zenginliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Tuzluca, ülkemizin ciddi anlamda tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip. Ülkemizdeki tüm maden ocaklarını birlikte hesaplarsanız burası Türkiye'nin yüzdeki 30 ile 40 arasında tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahiptir." diye konuştu.