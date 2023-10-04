Tam 25 kilo verdi! Mide ağrısı şikayetiyle gitti başına gelmeyen kalmadı

Yaşadığı mide felci rahatsızlığı sürecini anlatan Serkan Öğütçü, “İlk olarak 2015 yılında şikayetlerim başladı. O zamanlar basit bir bulantı ve karın ağrısı şikayetlerim oluyordu. Bunun üzerine kendi muayenehanesi olan bir doktora başvurdum ve bana yanlış teşhis koydu. Yanlış tedaviler görüp farklı ilaçlar kullandım. Daha sonra mide felci bulgularım başladı. Öncesinde kusup rahatlıyordum ama şimdi hiçbir şey yiyemez hale geldim. Daha kötüye giden bir süreç yaşamaya başladım. Hangi doktora gitsem 'Mide felci, tedavisi yok. Bir şey yapamayız' diyerek beni gönderdiler. İlgilenen doktorlar da birkaç tedavi uyguladı ama daha kötüye gittiğini gördüklerinde benim hastalığımı takip etmeyi bıraktılar. Şu an midem hiçbir şeyi kabul etmiyor. En büyük sıkıntım midemdeki sıvıların boşalmaması. Gitmediğim hastane ve doktor kalmadı. Hastanede yattım ama hiçbir rahatlama olmadığı gibi daha perişan hale geldim. 25 kilodan fazla kaybım oldu. Çok çaresiz durumdayım, sıvı sıkıntımı açıklayacak doktor arayışı içerisindeyim” dedi.