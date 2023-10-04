Tam 25 kilo verdi! Mide ağrısı şikayetiyle gitti başına gelmeyen kalmadı

Erenköy’de yeni üniversite mezunu olan 23 yaşındaki Serkan Öğütçü, 2015 yılında karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle bir doktora başvurdu. Genç, iddiaya göre tedavi için kendisiyle ilgilenen doktorun koymuş olduğu yanlış teşhis ve tedavi sonrası 2020 yılında mide felci oldu. Başka bir doktorun midesinden parça alınarak belirlediği mide felcine ise çare bulamadı. Öğütçü, en büyük sıkıntısının midesindeki sıvıların boşaltılamaması olduğunu belirtti. Yaşadığı mide felci nedeniyle 25 kilodan fazla zayıflayan ve çeşitli hastanelere giderek çözüm arayan Öğütçü, bir türlü olumlu cevap alamadı. Gezmedik hastane ve doktor kalmadığını söyleyen Serkan Öğütçü ve ailesi, hastalığa çözüm bekliyor.